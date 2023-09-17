У Чернігові загинули троє людей, яких засипало зерном (фото) [ Редагувати ]
У Чернігові загинуло троє людей через те, що їх засипало зерном. Про це повідомляє ДСНС.
Трагедія сталася у неділю, 17 вересня, близько 11:00 на території одного із підприємств.
Під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.
Під завалом опинилися троє працівників підприємства. Рятувальники відкопали їх з-під зерна, однак запізно - медики констатували смерть.
До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються.
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