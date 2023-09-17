У Чернігові загинуло троє людей через те, що їх засипало зерном. Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталася у неділю, 17 вересня, близько 11:00 на території одного із підприємств.

Під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.

Під завалом опинилися троє працівників підприємства. Рятувальники відкопали їх з-під зерна, однак запізно - медики констатували смерть.

До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються.