У Бериславському районі Херсонщини загинув тракторист. Ще один чоловік - травмований. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під час польових робіт трактор наїхав на російську міну.

Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав численні травми: осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня.

У вкрай тяжкому стані тракториста госпіталізували. На жаль, дорогою до лікарні чоловік помер.

Також травми отримав 26-річний агроном, який перебував поблизу місця наїзду трактора на міну. Його госпіталізували у стані середньої важкості.

17 вересня близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району, повідомляє обласна прокуратура.

У селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї домоволодіння. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарські споруди.