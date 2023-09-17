На Херсонщині на міні загинув тракторист [ Редагувати ]
У Бериславському районі Херсонщини загинув тракторист. Ще один чоловік - травмований. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Під час польових робіт трактор наїхав на російську міну.
Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав численні травми: осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня.
У вкрай тяжкому стані тракториста госпіталізували. На жаль, дорогою до лікарні чоловік помер.
Також травми отримав 26-річний агроном, який перебував поблизу місця наїзду трактора на міну. Його госпіталізували у стані середньої важкості.
17 вересня близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району, повідомляє обласна прокуратура.
У селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї домоволодіння. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарські споруди.
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