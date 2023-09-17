В український порт "Чорноморськ" в Одеській області прибули два суховантажі, які скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані MarineTraffic.

Турецький суховантаж Aroyat під прапором Палау увійшов в акваторію порту "Чорноморськ" близько 18:00 16 вересня. Судно було першим цивільним судном від початку війни, яке поза рамками зернового коридору досягло українського порту "Великої Одеси".

Суховантаж "Resilient Africa" під прапором Палау близько 22:00 16 вересня увійшов в акваторію порту "Чорноморськ".

Як повідомляє Адміністрація морських портів України, балкери Aroyat і Resilient Africa пришвартовані біля причалів у порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці. Після завантаження українську агропродукцію доставлять до країн Африки та Азії.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков уточнив, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації, суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

Військово-морські сили України оголосили про створення тимчасових коридорів у Чорному морі 10 серпня. У повідомленні відомства зазначалося, що на маршрутах зберігається загроза з боку російських військових та дрейфуючих мін, тому було вирішено допускати для проходу лише ті судна, капітани чи власники яких офіційно підтвердили готовність до плавання у небезпечних умовах.