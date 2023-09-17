Військова співпраця росії та КНДР порушує санкції ООН - президент Південної Кореї [ Редагувати ]
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю Associated Press назвав незаконним потенційне військове співробітництво росії та КНДР.
За його словами, якщо інформація про домовленості військово-технічного характеру між москвою та Сеулом за підсумками візиту диктатора КНДР Кім Чен Ина до росії підтвердиться, це стане порушенням санкцій проти Північної Кореї, ухвалених Радою Безпеки ООН.
Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією є незаконною і неправильною, оскільки вона суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН та іншим міжнародним санкціям проти КНДР.
За словами Юн Сок Йоля, світова спільнота "ще сильніше згуртується" у відповідь на співпрацю рф та КНДР. Водночас він пригрозив, що ядерний удар з боку Пхеньяна стане кінцем режиму в КНДР.
Наші країни (Південна Корея та США - ред.) підтвердили, що на будь-який напад з використанням ядерної зброї з боку Північної Кореї буде швидка, нищівна і рішуча відповідь, яка приведе до падіння режиму.
За словами президента, американське розширене стримування передбачає готовність Вашингтона застосувати для захисту союзника всі засоби, включно із ядерними.
Раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин припустив, що офіційний Сеул може ухвалити односторонні санкції проти росії після зустрічі Кім Чен Ина та володимира путіна 13 вересня.
Хоча Сеулу достеменно невідомо, про що конкретно розмовляли лідери двох держав, влада побоюється, що вона обговорювала можливу військово-технічну співпрацю, пояснив дипломат. Пак Джин зазначив, що досягнення будь-яких домовленостей Північної Кореї з росією щодо зброї буде "надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові".
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