Легкий пасажирський літак Embraer 110 розбився у штаті Амазонас у Бразилії. На його борту були 14 людей, у тому числі 12 туристів та два пілоти. Усі вони загинули. Про це повідомила національна бразильська газета G1.

Літак розбився вдень у суботу, 16 вересня, в муніципалітеті Барселуш у центрі штату Амазонас. Літак летів зі столиці штату Манауса до Барселуша. На борту були туристи, які летіли на спортивну рибалку.

Причини аварії наразі не відомі. Літак був у польоті близько двох годин. За попередніми даними, він міг впасти через сильний дощ. Розслідуванням справи займаються ВПС Бразилії.