У Бразилії розбився літак з 12 туристами [ Редагувати ]
Легкий пасажирський літак Embraer 110 розбився у штаті Амазонас у Бразилії. На його борту були 14 людей, у тому числі 12 туристів та два пілоти. Усі вони загинули. Про це повідомила національна бразильська газета G1.
Літак розбився вдень у суботу, 16 вересня, в муніципалітеті Барселуш у центрі штату Амазонас. Літак летів зі столиці штату Манауса до Барселуша. На борту були туристи, які летіли на спортивну рибалку.
Причини аварії наразі не відомі. Літак був у польоті близько двох годин. За попередніми даними, він міг впасти через сильний дощ. Розслідуванням справи займаються ВПС Бразилії.
по темі
ДБР розглядає три версії обставин авіакатастрофи
На борту Airbus A320 знаходилося 159 пасажирів (з них 23 дитини) та 6 членів екіпажу
Президент Бразилії наголосив, що, незважаючи на членство Бразилії у Міжнародному кримінальному суді (МКС), володимира путіна не арештують на саміті G20 у Бразилії в 2024 році
Неймар забив 79-й гол у кар'єрі за збірну Бразилію. Він став рекордсменом за цим показником, випередивши легендарного Пеле
У четвер, 31 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки годин потрібно налітати, щоб пілот був готовий до бойових завдань на F-16
29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Літальні апарати повністю знищено. Загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України