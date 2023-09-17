Британського актора та коміка Расселла Бренда, який був одружений на співачці Кейті Перрі, звинуватили у зґвалтуваннях та сексуальних домаганнях. Матеріали зі свідченнями чотирьох жінок проти Бренда опублікувала британська газета The Sunday Times.

За словами жінок, домагання та зґвалтування відбувалися у період між 2006 та 2013 роками. Як розповіла одна з жертв, на той момент їй було 16 років. Вона зустріла коміка в Лондоні у 2006 році під час походу по магазинах.

Шоумен потягнувся до її сумки, дістав з неї сукню і сказав: "Ти одягнеш це на наше побачення наступного тижня". Тоді дівчина сказала Расселлу, скільки їй років, але його це не злякало.

Під час побачення він ще раз уточнив її вік і сказав: "Мені начхати, навіть якщо тобі 12. Мені просто потрібно розуміти, наскільки це законно".

Їхні стосунки тривали три місяці. Жінка стверджує, на початку їхнього роману він був "чарівним", але згодом почав поводитися жорстко щодо неї.

Інша жертва звинуватила коміка в насильстві, коли вона перебувала в його будинку у Лос-Анджелесі 1 липня 2012 року. У журналістів є медичні довідки які підтверджують, що після того, що сталося, дівчина зверталася до центру допомоги жертвам зґвалтування.

У матеріалах справи також є скріншот листування жертви з Брендом, де вона пише "Коли жінка каже ні, це означає ні", на що Рассел відповідає: "Мені дуже шкода".

За словами ще однієї потерпілої, актор вчинив сексуальне насильство над нею, коли та працювала з ним у Лос-Анджелесі в 2013 році. Жінка стверджує, що Расселл погрожував подати на неї до суду у разі, якщо вона розповість комусь про секс.

До позову приєдналася і колишня дівчина Бренда Джордан Мартін. Вона заявила, що в період їхніх стосунків зазнала фізичного та емоційного насильства, про що вона писала у своїй книзі "Стосунки зі знаменитістю", видану в 2014 році.

Рассел Бренд на каналі в YouTube назвав ці звинувачення брехнею і цілеспрямованою атакою з боку ЗМІ. За його словами, звинувачення пов'язані з тим, що він регулярно критикує ці медіа, звинувачує їх у спотворенні фактів та конформізмі.

Рассел Бренд і Кейті Перрі були одружені з 2010 по 2011 рік. У грудні 2011 року Расселл Бренд подав документи на розлучення, вказавши як причину "непереборні розбіжності".

Нагадаємо, у серпні 2020 року Орландо Блум і Кейті Перрі стали батьками.