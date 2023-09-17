По селу і околицях Урожайного летить все - від снарядів до авіабомб.

Понад 30 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генерального штабу, Cили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Найгарячіші бої нині на Донеччині. Ворог намагається відбити втрачені позиції. Мова про населені пункти Кліщіївка та Андріївка. Однак, селами це можна назвати виключно на карті. Фактично - жодної вцілілої будівлі.

Одне з таких місць - село Урожайне, на Донеччині. Українським військовим вдалось звільнити його менше місяця тому. Це стратегічно важливий населений пункт на південно-східному напрямку. Нашому Станіславу Кухарчуку у супроводі морських піхотинців вдалося побувати у звільненого Урожайного - і навіть поспілкуватися із вцілілими місцевими жителями. Його ексклюзивний матеріал - далі.

Південь Донеччини. Наступ Сил оборони тут продовжується і кількість швидких на дорозі - тому зайве підтвердження. У супроводі офіцерів 38 бригади морської піхоти ми прямуємо до нещодавно звільненого морпіхами Урожайного. Частину шляху долаємо машиною, далі - тільки пішки польовими дорогами.

Ці дороги менше місяця тому пробивала наша бронетехніка. Бої йшли за кожну посадку, у росіян тут була щільна оборона, українській морській піхоті вона хоч і не одразу, але підкорилась. Трупний запах вздовж дороги скрізь - це тіла покинутих російських вояків.

Чим ближче ми підходимо до Урожайного, тим гучнішою стає канонада. Росіяни намагаються стримати наш наступ на цьому напрямку і просто засипають все навкруги снарядами, ракетами та важкими авіабомбами.

Все, що відбувається тут важко назвати навіть пеклом. Від колись заможного і охайного села залишились суцільні руїни. Сільгосптехніка, якою обробляли навколишні поля, - уже суцільний металобрухт, та й самі поля засівати небезпечно, та й вже нікому. В Урожайне наша група заходить під наглядом дронів …

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Ми зараз на околиці Урожайного …чому залягли …начебто арт-обстріл припинився, але почули дрон, скоріш за все російський. Їх тут дуже багато і для того, щоб понизити сілует, ми залягли і намагаємось не рухатись.

Визначити чий це дрон - неможливо. Їх безліч і кружляють безпілотники над селом цілодобово. В такі хвилини Максим поринає думками додому …на нього у відносно мирній Одесі чекає дворічний синочок.

Максим - військовослужбовець 38 бригади морської піхоти:

Вот жена вчера прислала видео, малый звонил - хотелось бы его обнять …он просто звонил в свой телефон детский, разговаривал, хочет увидеть меня рядом.

Саме за дітей та їхнє майбутнє і воюють ті хлопці, які звільняли Урожайне. Над селом знову майорить український стяг та прапор морської піхоти. На місці боїв - розбита російська техніка. Цим старим радянським танком Т-62 окупанти намагались зупинити наші підрозділи, які заходили з траси. Та екіпажу з Бурятії вдалось зробити лише кілька пострілів - боєкомплект в машині майже повний.

До повномасштабного вторгнення росіян в Урожайному жило більше тисячі людей. Хтось втік в росію, хтось виїхав на підконтрольну Україні територію, залишилось лише двоє пенсіонерів.

Пан Микола поспішає полагодити покрівлю до приходу холодів. Його будинок - знищений, тому він знайшов більш-менш вцілілу хату і намагається тут облаштуватися. Окупанти пропонували йому виїхати, але чоловік навідріз відмовився.

Пан Микола - житель села Урожайне:

Тут россиян мало было - буряты были, хто тут только не был и эти были - чечены были, удмурты, буряты и россияне были. - Грабували будинки, да? - Ой …за это не говори… все забрали, все…

З продуктами у пенсіонера проблем немає - допомагають вйськові. Єдине, чого не вистачає - це хліба та батарейок,щоб слухати радіо. Хоч і з острахом, але пан Микола зізнається: визволення чекав довгі півтора роки окупації.

Ті, хто не чекав та не вірив - втекли разом з окупантами покинувши оселі і навіть хатніх тварин. Їх тут безліч..

Все, що не встигли забрати із собою місцеві, втікаючи добирали окупанти.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Традиції "русской армии" вони ж незмінні, вони, як і в Бучі, тут, звідси, з Урожайного …бачите, спакували такі баули, збирались вивозити, але щось пішло не так. От просто пішло не так.

Офіцеру військово-цивільного співробітництва Максиму вдалось знайти і другого жителя Урожайного. Пан Володимир теж ремонтує хату і підгодовує покинутих тварин. Закуривши, чоловік каже, у селі залишалась і третя жителька … але нещодавно вона померла.

Володимир - житель села Урожайне:

Ну паспорта проверяли ребята и говорят, а ты знаешь что там труп лежит, ну я знаю, что там бабушка жила, я думал ее вывезли, а ее не вывезли. - А вона сама жила? - Сама …ее хоронить, а куда хоронить, кладбище обстреливается …та ладно – похороним.

І обстрілюють щільно, хоча військових в Урожайному вже давно немає.

По селу і околицях Урожайного летить все - від снарядів до авіабомб. Російська авіація робить нальоти по три-чотири рази на день. Без гумору, хоча і чорного, морально витримати це пекло просто неможливо.

Дорога назад теж вкрай небезпечна. Та напутні слова пана Миколи вселяють надію, що все буде добре …