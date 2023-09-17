Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні. А столиця спрямує техніку нашим захисникам на фронт. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Такої домовленості було досягнуто за підсумками переговорів Кличка з інвестором та керівником компанії Флоріаном Сейбелем на щорічному самміті Інституту Стерна Стюарта, що відбувається в Німеччині.

Київ продовжує допомагати нашим воїнам. І виділяючи кошти з бюджету міста (минулого року майже 1 мільярд гривень, цього року - 5 мільярдів), і залучаючи допомогу від партнерів. Ми передаємо бійцям на фронт автомобілі, швидкі, спорядження, дрони, аптечки.

На сайті компанії Quantum Systems вказано, що вона виготовляє сучасні мультисенсорні безпілотні літальні апарати (БПЛА), які збирають повітряну розвідку.

У Німеччині Віталій Кличко також зустрічався з головою Міноборони Борисом Пісторіусом. За підсумками зустрічі Пісторіус заявив, що ФРН, ймовірно, ухвалить рішення про постачання Києву далекобійних ракет Taurus.