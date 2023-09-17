Понад 60 тисяч дітей позбавлені батьківської опіки в Україні: історія жінки, яка усиновила одразу трьох дівчаток [ Редагувати ]
За час повномасштабного вторгнення 9 тисяч українських дітей стали сиротами, або були вилучені з родин. Загалом, нині понад 60 тисяч дітей позбавлені батьківської опіки в Україні. Наша наступна історія - про жінку, яка наважилася стати прийомною мамою одразу трьох дівчаток.
Про шлях від ухвалення рішення до моменту, коли її донечки переступили поріг дому - сюжет Мар'яни Мартин.
Простора вітальня, спальня, величезна гардеробна та ще кімната для спорту, саме так донедавна уявляла собі свій будинок мукачівка Олена Фурдь. Та плани в мить змінилися, і нині тут:
Це моя кімната, тут в нас кухня разом з вітальнею, Діанкина кімната і двох молодших, Софії та Аделіни.
Ще вчора 29-річна Олена жила одна. Будувала кар'єру телеведучої. Нині в її будинку дві дитячі кімнати, адже в червні вона стала багатодітною мамою.
Олена Фурдь - багатодітна прийомна мама:
Завжди в мене була думка, що я обовʼязково візьму діток з дитячого будинку. Коли випадково на мої очі в інтернеті потрапила інформація про те, що одинока людина теж може створити прийомну родину, на наступний день я вже почала підготовку.
Довелося пройти нелегкий шлях збору документів, спеціальне навчання та тренінги. І повне медичне обстеження. Настуний крок - пошук дітей.
Олена Фурдь - багатодітна прийомна мама:
Офіційно людина має вирішити, що вона, як я хоче, створити прийомну родину, далі визначитися, скільки дітей вона хоче, якого віку, якої статі, і тільки після того, як вона збере всі документи, її житло обстежать, вона пройде курси, отримає сертифікат, їй запропонують знайомство з дітками.
У присутності психолога та юристів Олена навідувалася у дитячий будинок. Мріяла про одну донечку, але побачила сестричок, і каже, полюбила з першого погляду.
Впродовж 10 днів - зустрічалася з ними. На цьому етапі Олена могла відмовитися від усиновлення. Але навпаки зрозуміла, що робить правильний крок. І ось тепер вона хоч і прийомна, та мама. У якої три донечки: Діана, Софія та Аделіна.
Рідних тата і маму дівчаток позбавили батьківських прав. Наймолодшій Аделіні - 4 роки. Софійці 7. Діана найстарша, їй 10.
Діана - прийомна донька Олени:
Це моя кімната. Тут у мене сірьожки, які я зробила. Тут в мене одяг, і тута це моє ліжко. Уроки я тут роблю, ці дві карти я складала із мамою.
Дівчата ходять до школи, в садочок. Жінка працює журналісткою. Виховувати одразу 3-х дітей не так просто.
Олена Фурдь - багатодітна прийомна мама:
Дітки, які мали не одну родину, їм дуже важко довіряти дорослим і ось ця недовіра в кожного може проявлятися по-різному. В когось це істерики, в когось .. в кого якісь інши розлади, і це нормально. До речі, про це все нам розповідали на курсах. Основне правило і правило мого життя зараз - це терпіння.
Олена намагається займатися з доньками за рекомендаціям фахівців. В домі встановила правила.
Дівчата, коли говоримо про правила, ми сидимо, говоримо і слухаємо. Всім зрозуміле правило? Да. Ніколи не битися, зрозуміли правила? Да, у кожного особистий простір. То кімната? І в ній порядок?
На дітей Олена отримує виплати від держави. Їх вистачає для забезпечення дівчаток усім необхідним.
Олена Фурдь - багатодітна прийомна мама:
Дітки всі, які зʼявилися на цей світ, заслуговують на нормальні умови проживання, на хорошу родину, на освіту і так далі.
Кількість дітей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, в Україні зросла. Тільки на Закарпатті нині таких діток більше восьми сотень. Причини різні.
Світлана Якімеліна - начальниця Служби у справах дітей Закарпатської ОВА:
Звичайно, збільшилася кількість дітей, які отримали статус постраждалих від збройних конфліктів і військових дій. Спостерігаємо збільшення кількості дітей, які зазнали насилля. Діти, які стали свідками насилля, зазнали насилля.
Олена ж вірить, що зможе подарувати своїм донечкам любов та гідне виховання. А тим, хто задумовувався над усиновленням, радить не боятися, а братися до роботи.
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