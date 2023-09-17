"72-а аеромобільна бригада рф повністю знищена": у 3-й штурмовій бригаді розповіли про бої за Андріївку (відео) [ Редагувати ]
Селище Андріївка під Бахмутом перебуває під контролем 3-ї окремої штурмової бригади. Під час наступу на півдні Бахмута їм вдалося знищити особовий склад 72-ї окремої мотострілецької бригади армії рф разом із її керівництвом. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини" розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов.
"На фланзі Бахмута безпосередньо в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою ЗСУ. Нам вдалося оволодіти населеним пунктом Андріївка. Це селище зараз знаходиться під обороною ЗСУ. Ми розвиваємо оборонні рубежі і успішно відбиваємо контратаки і спроби противника поновити втрачене положення.
Заходи, які ми проводили в Андріївці, вбирають в себе всі зразки військового мистецтва. Нам вдалося в це й день не тільки в лоб "штурманути" селище й оволодіти їм, а й зробити певне кільце і замкнути його, що дозволило нам не тільки ліквідувати особовий склад ворога, а й ліквідувати керівний склад 72-ї бригади. І в тому числі взяти полонених з керівного складу.
Зараз ці військовослужбовці. які опинилися в нашому полоні, будуть передані відповідальним органам і надалі будуть виміняні на наших офіцерів, які знаходяться в полоні рф...
Щодо втрат. Мінімальні скромні підрахунки дозволяють сказати, що 72-а аеромобільна бригада рф повністю знищена на теренах Андріївки. Це достатньо велика кількість військовослужбовці з боку агресора, які більше ніколи не стануть у стрій, бо опинилися у форматі 200-х чи 300-х. Тобто сама бригада повністю "зточена". І щодо керівного складу: було ліквідовано три командири батальйонів цієї бригади і один командир батальйону є в полоні", - розповів Родіон Кудряшов.
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