Понівечені тіла, спаплюжений храм та зруйновані будинки. Звірства росіян у селі Богородичне на Донеччині шокували увесь світ. Населений пункт українські військові звільнили торік. Та село досі оговтується від жахів окупації.

Наш наступний сюжет, підготовлений спільно з колегами із Військового телебачення - про те, як українські військові звільняли село від ворогів.

Ці кадри знято рік тому. Наші захисники встановлюють український прапор у селі Богородичне, звільненому від російських військ.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Вісім-дев'ять годин ранку заходили ми трьома групами, я був в першій групі наша задача було зайняти одну з вулиць. Ми зайняли одну з вулиць, дальше передали по зв'язку, що вулиця під нашим контролем - і зайшла друга група і так помаленьку просувалися.

Українські десантники попри щільні обстріли йшли вперед! Вичавлювали ворога з займаних позицій. Росіяни оселилися в місцевій школі. Після них тут залишився суцільний безлад.

Воно було всьо розкидане. Отак по коридору. Я так поняв, що то місцеве населення поприбирало вже з часом.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Росіяни мінували дорогу, щоб не могла наша техніка пройти просунутисяю. І щоб піхота не могла, тому що були такі розтяжки стояли і протипіхотні міни були.

Злагоджена робота українських підрозділів та військові хитрощі командирів змусили росіян накивали п'ятами!

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Були бої навіть десять танків штурмували наші позиції, бувало таке. Але наші "птури" відбивали. Скажем так - не всю за раз техніку палили, але дві підбивали, і вони робили відкат назад.

Залишки їжі, крадені речі. Тікаючи з села, росіяни перетворили на сміттєзвалище й місцевий Храм Пресвятої Богородиці.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

На дзвіниці був установлений кулемет ДШК, і снайпер в парі з ним працювали. А ми на той час знаходилися на початку села, в село ми ще не заходили.

Олена Гаврилюк, копеспондентка Військового телебачення України:

Російські загарбники тривалий час проживали в монастирі на території села. Уже після того, як українські воїни взяли Богородичне під свій контроль та провели зачистку, росіяни завдали авіаудару по церковних будівлях.

Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони намагалися тиснити нас людьми, живою силою. Озброєння все. Починаючи від 5 стрілкотні і 82, 152, фосфор, касетні боєприпаси. Такі маленькі дротики тоже дуже підступна зброя, яка ранить дуже велику площу людей.

Богородичне тепер - село-привид. Більшість будинків не можливо відновити. А ті, що дивом вціліли, росіяни розграбували. Чи колись повернеться сюди життя - сказати важко.