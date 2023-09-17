У Кліщіївці на південному фланзі Бахмута точаться запеклі бої, підтвердити стовідсотковий контроль ЗСУ над населеним пунктом на даний час не можна. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини" розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов.

"Ситуація залишається динамічною безпосередньо в Кліщіївці. Ворог постійно намагається створити напруженість на цій ділянці фронту. ЗСУ успішно відбивать усі ці атаки і кроки ворога вперед. На сьогодні ситуація дуже напружена, і виходячи з цього ворог підкидає багато резервів, намагається втримати.

Але скажу так - ініціатива в наших руках. Ініціатива - це контроль на передньому краї, контроль над логістичними сполученнями, і втому числі над перекиданням резервів. Я гадаю, що так чи інакше ми "перекусимо" ситуацію, але на сьогодні поки що ворог частково володіє Кліщіївкою", - розповів Родіон Кудряшов.