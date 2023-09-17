А поки в ООН продовжують висловлювати занепокоєність, росіяни і далі б'ють по Україні ракетами. Застосовують і дрони. Цієї ночі агресор вдарив по Одещині та Харкову. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет С-300. Загалом, за цю ніч, сили протиповітряної оборони знищили 12 із 16 цілей.

Та Україні слід і далі посилювати ППО. Так вважають в британській розвідці. Бо росіяни нарощують виробництво ракет. Намагаються в рф запустити і серійне виробництво "Шахедів". Усе, аби завдати зимових ударів по енергетиці нашої країни. Тож, який розклад сил? І звідки у росіян мікро-чіпи та схеми для виробництва такого арсеналу? Світлана Чернецька розповість.

Існує реальна загроза, що взимку українські енергетичні об'єкти знову опиняться під прицілом москви. Про це попереджає британська розвідка. Найбільше атак інфраструктура зазнала з жовтня 2022-го до березня цього року. "Погасити Україну" росіяни намагалися крилатими ракети, які запускали літаки з російської території.

З квітня такі ракети почали економити і водночас москва заявила про нарощення темпів їх виробництва. В британській розвідці припускають, що рф змогла створити значні запаси ракет повітряного пуску і взимку повторить торішній сценарій.

Майкл Кларк, професор оборонних наук, військовий аналітик:

Росіяни будуть продовжувати масовані атаки. Вони просто будуть закидувати дешевими системами, дешевими ракетами та дронами українські протиповітряні системи в надії виснажити їх, принаймні на короткий час, щоби утворити діри, коли можна відправляти їхні великі ракети. Але я мушу зізнатися, що я не очікував, що українці будуть так добре справлятися в плані протиповітряної оборони.

В американській розвідці підтверджують - росії вдалося обійти західні санкції та експортний контроль. Обмеження точно спрацювали в перше півріччя війни і значно сповільнили виробництво ракет та іншої зброї. Не вистачало мікрочіпів, друкованих плат, комп'ютерних процесорів та інших компонентів. Але до кінця 2022-го воєнна галузь рф знову набрала темп.

І тепер виробництво ракет навіть більше, ніж було до війни. В Україні це підтверджують уламки збитих ракет, серед яких продовжують знаходити західні мікрочіпи. Москва налагодила цілі мережі людей, які контрабандою завозять ключові елементи із Заходу в такі країни як Вірменія, Кіпр чи Туреччина.

А звідти надсилають їх до рф. У Швеції якраз триває суд над чоловіком, якого звинувачують в передачі москві західних військових технологій. Він відправляв електронні пристрої і технології, які виявилися недоступними для рф на відкритому ринку через експортні заборони. Прокуратура вважає, що шпигун був частиною глобальної російської системи, яка незаконно збирає технології ще з радянських часів.

Генрік Олін, шведський прокурор:

Багато цих електронних пристроїв, відправлених до росії незаконним шляхом, походять із США. До речі, у 2016 році американська влада віддала під суд людей з Нью-Йорку за те, що вони були частиною мережі, яка постачала військовий комплекс у росії електронними пристроями. Варто лише поглянути на поле бою в Україні, щоб побачити, що в цьому є реальна потреба російського військово-промислового комплексу.

Щоправда зараз вже помітний інший дефіцит. Бракує вибухівки та ракетного палива. В рф їх набагато важче вивезти з заходу контрабандою. Але західні розвідки кажуть: не варто сподіватися на те, що в рф закінчаться ракети та дрони. Так, санкції сповільнюють їх виготовлення та роблять його дорожчим. Але москва продовжуватиме шукати обхідні шляхи. Тож наразі Києву та партнерам радять насамперед продовжувати посилювати систему протиповітряної оборони.