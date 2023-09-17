Ще одне завдання - зробити нашу енергосистему стійкішою до російських ударів. Нині на об'єктах тривають ремонтні роботи. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, понад половину української генерації знищено, або окуповано. Проте повторних блекаутів у міністестві не планують. Принаймні, поки що.

Тривають ремонтні роботи і на Миколаївщині. Там, під час бойових дій, без світла залишилось понад 50 тисяч будинків. Зараз енергосистема регіону відновлена на 80 відсотків. Детальніше про хід робіт - у матеріалі Наталі Сінченко.

Людмила Годлевська - жителька с. Шевченкового:

Осьо скрутка. Це самі, коли у період не було світла близько 3 місяців. Самі скручували,бо нам не було кому відремонтувати.

Пані Людмила показує, на чому тримаються дроти електромереж

Людмила Годлевська - жителька с. Шевченкового:

Не було чим туди залізти на таку висоту. Ми брали у соседей лестници і збивали до кучи. І самі робили цю скрутку, тут кругом падали касєти, тут падали, там падали, там кусок снаряда під железною дорогою падав снаряд.

Ворожі снаряди пошкодили електромережі. Тож люди мусили виживати без світла.

Людмила Годлевська, жителька села Шевченкового:

Поки ще день сиділи у дворі, у хазяйстві щось поралися, коли було світло, а коли вже було темно, заходили в хату, а то сиділи при свічках.

Телефони заряджали за допомогою акумулятора від машини. Дехто з селян мав генератор. Двір пані Наталі став пунктом, де можна було підживити гаджети.

Наталя Паланюк, жителька села Шевченкового:

І так, хто до нас біг. Основна маса була тут , бо ми тут були, відцілля не виїжджали.

Щоб відновити світло, селяни під гуркіт снарядів самотужки ремонтували лінії електромереж.

Наталя Паланюк, жителька села Шевченкового:

З першого дня не було світла, але наші хлопці були дужі. У нас обстріли. Ми стоїмо на городі навколішках, просимо: "Дай Боженька, щоб їх спасти". А вони на стовпах, ремонтують самі. Де які камери, де які провода, де що було. У нас хлопці, дуже молодці.

Утім, росіяни не зупинялися - гатили по критичній інфраструктурі. Під ударом була вся Миколаївщина.

Вадим Данилків, генеральний директор "Миколаївобленерго":

Звичайно там, де були зони бойових дій, зони окупацій , практично повністю була знищена інфраструктура. Рівень пошкоджень складав на деяких ділянках до 80%.

Інколи блекаут наставав одночасно для понад 50 000 будинків.

Вадим Данилків, генеральний директор "Миколаївобленерго":

Більше тисячі ста об'єктів енергетичної інфаструктури пошкоджено було на Миколаївщині. Це дійсно грандіозні, величезні пошкодження.

Фахівці обленерго працювали 24/7, без вихідних, та робочих рук все одно бракувало.

Вадим Данилків, генеральний директор "Миколаївобленерго":

Нам допомагала вся Україна. Колеги з різних областей україни приїхали нам на допомогу.

Процес ускладнювався постійними обстрілами, а також нестачею техніки.

Вадим Данилків, генеральний директор "Миколаївобленерго":

Ворог ударив по нашому складу. 70 одиниць спеціальної техніки було пошкоджено під час бойових дій. 20 одиниць техніки знищено.

Нині працівники обленерго забезпечили світлом кожну оселю на Миколаївщині. Втім, селяни розуміють - зима буде складною.

Наталя Палонюк, жителька села Шевченкового:

Запасаємось свічками, по-друге, генератор маємо, якийсь павербанк. Але все одно ми в селі трошечки знаєте, ця позиція можемо і витримать.

До відключень, бо ж ворог і далі цілитиме по енергообʼєктах, готуються і мешканці обласного центру.

Катерина Мазуренко, жителька Миколаєва:

Купила генератор, бо невідомо, як буде зимою: чи буде світло за графіком, чи будемо сидіти без світла. Я роблю запаси свічок, батареєк, я маю бездротові лампи, купила павербанки, і я впевнена, що цю зиму ми пережевемо, бо ми незламні українці.

Енергетики запевняють: готові до роботи за будь-яких обставин.

Вадим Данилків, генеральний директор "Миколаївобленерго":