Селище Кліщіївка на південному фланзі Бахмута перейшло під контроль Сил оборони України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він опублікував у себе в телеграм-каналі відеозвернення з українськими військових, які рапортують, що Кліщіївку звільнено.

Звільнення Кліщіївки від окупантів підтвердив і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Бахмутський напрямок. Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Офіційно командування про звільнення цього населеного пункту не повідомляло.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про звільнення Кліщіївки не повідомляється. Йдеться лише про те, що в районі цього населеного пункту відбито 5 атак ворога. Раніше сьогодні у прес-службі бригади "Лють" спростували заяви про звільнення села та закликали дочекатися офіційної інформації від Генштабу ЗСУ.