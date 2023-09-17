Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена - Сирський (відео) [ Редагувати ]
Селище Кліщіївка на південному фланзі Бахмута перейшло під контроль Сил оборони України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він опублікував у себе в телеграм-каналі відеозвернення з українськими військових, які рапортують, що Кліщіївку звільнено.
Звільнення Кліщіївки від окупантів підтвердив і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Бахмутський напрямок.
Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".
Офіційно командування про звільнення цього населеного пункту не повідомляло.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про звільнення Кліщіївки не повідомляється. Йдеться лише про те, що в районі цього населеного пункту відбито 5 атак ворога. Раніше сьогодні у прес-службі бригади "Лють" спростували заяви про звільнення села та закликали дочекатися офіційної інформації від Генштабу ЗСУ.
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