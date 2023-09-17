"Кліщіївка офіційно звільнена": у ЗСУ розповіли подробиці про бої за передмістя Бахмута (відео) [ Редагувати ]
У неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили та повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута. І Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив начальник пресслужби Східного угруповування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Маю за честь підтвердити звільнення нашого українського населеного пункту Кліщіївка, яке знаходиться південніше міста Бахмут. завдяки героїчним відважним діям наших захисників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" населений пункт Кліщіївка сьогодні офіційно звільнено від окупантів.
Наші захисники продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії з розмінування у тому числі.
Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці російських окупаційних підрозділів. А саме десантним підрозділам окупаційної армії рф, батальйону "Ахмат"з кадирівцями, також "Шторм Z" з російськими злочинцями, головного розвідувального управління (ГРУ) генерального штабу російської федерації. Також розбили і завдали потужних ударів мотострілецьким підрозділам окупаційної армії.
Так зараз ми здобули для себе плацдарм , який в подальшому дозволить нам продовжувати розвивати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", - заявив Ілля Євлаш.
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