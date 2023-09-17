Зеленський зробив заяву про звільнення Кліщіївки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення Кліщіївки та подякував військовим, які вигнали з населеного пункту окупантів.
"Особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції "Лють". Кліщіївка! Молодці", - сказав президент у вечірньому зверненні.
Нагадаємо, українські військові ведуть наступальні дії в районі Бахмуту. Нещодавно під контроль українських військ повернулася Андріївка.
Сьогодні українські військові звільнили Кліщіївку під Бахмутом. Однак ворог не полишає спроб відновити контроль над втраченими територіями.
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