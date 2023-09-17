"Сьогодні постраждали п'ять людей, двоє загинули": окупанти обстріляли Херсонщину (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти в неділю, 17 вересня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждали п'ять людей, двоє загинули, у тому числі 69-річний чоловік. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Область, правобережжя постійно під обстрілами росіян з лівого берега. Яке завжди використовують весь арсенал, який у них є - авіабомби керовані майже кожен день. Сьогодні знову по Ка'мянці скидували ці снаряди. Два скинули, на щастя, без постраждалих.
Також є сумні новини. За сьогоднішній день 5 людей постраждали внаслідок російської агресії. На жаль, двоє з них померли. Це чоловік тракторист 45 років, який біля села Максима Горського натрапив на міну серед поля, підірвався на тракторі. Отримав дуже важкі поранення і опіки. На жаль, він помер у кареті швидкої, коли його везли до лікарні. ще один чоловік 24 років був поряд, отримав поранення середнього ступеня важкості і також був доправлений до лікарні.
Вже пообіді окупанти вдарили по Томиній Балці Білозерської громади. Там чоловік 69 років загинув, нажаль, на місці. Влучання було в його будинок. Він знаходився на подвірї.
Під вечір Садове обстріляли, там зазнав поранення спини правоохоронець. Також був доправлений до лікарні. І трошки пізніше 19-річний хлопець, волонтер у Херсоні був поряд з прильотом снаряда, отримав поранення руки, ноги. Загалом п'ять людей постраждали внаслідок російської агресії, двоє нажаль, загинули", - розповів речник Херсонської ОВА.
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