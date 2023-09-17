Ексглава Херсонської обласної військової адміністрації Генадій Лагута міг скоїти самогубство. Перед смертю він придбав у аптеці велику кількість пігулок.

Про це повідомив у Facebook президент Херсонської обласної федерації шахів, депутат партії "За майбутнє" Віталій Богданов.

За його словами, Лагуту три доби шукали і знайшли в парковій зоні Києва. Колишній очільник ХОВА помер у лікарні.

Зазначається, що за відео з камер спостереження правоохоронці встановили, що Лагута придбав у аптеці велику кількість пігулок.

"Це була не перша спроба Генадія…, так одного разу після невдалої спроби самогубства, він проходив лікування і саме в лікарні він отримав підозру за двома статтями КК України. Залишається ще дуже багато питань…" – написав Богданов.

Як повідомляє OBOZREVATEL, Лагута міг вчинити самогубство під враженням від гучних затримань, що були останнім часом. Оскільки сам теж чекав арешту.

Одразу після повномасштабного вторгнення екскерівник ОВА поїхав із Херсона, тоді як законний мер міста Ігор Колихаєв залишився. Потім окупанти його змістили і дали виїхати у Крим.

Нагадаємо, Лагута пішов із життя 17 вересня у віці 49 років.

Геннадій Лагута очолював Херсонську ОДА з 26 жовтня 2021 року по 9 липня 2022 року. Його звільнення відбулося відповідно до поданої ним заяви. 2023-го він фігурував у кримінальній справі – СБУ вручила йому підозру за "віджатий" автомобіль.