В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи (фото) [ Редагувати ]
В окупованому Севастополі, що в Криму, у неділю, 17 вересня, пролунали сильні вибухи. Поблизу мису Фіолент спалахнула сильна пожежа.
Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.
Сильні вибухи у Севастополі пролунали орієнтовно о 20:20 17 вересня. Місцеві жителі пишуть, що їх було чути у різних районах міста.
Кримські телеграм-канали публікують фото наслідків ймовірного "прильоту". Там видно пожежу.
"Кримський вітер" пише, що вибухи пролунали в районі мису Фіолент, де є частини російської ППО та РЕБ. Також місцеві зазначають, що працювала російська ППО, проте ймовірно безуспішно, оскільки видно зарево від пожежі. За повідомленнями жителів Севастополя, у бік Фіоленту помчали карети швидкої допомоги.
Також деякі телеграм-канали пишуть про щонайменше вибухи у Балаклаві.
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