В окупованому Севастополі, що в Криму, у неділю, 17 вересня, пролунали сильні вибухи. Поблизу мису Фіолент спалахнула сильна пожежа.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.

Сильні вибухи у Севастополі пролунали орієнтовно о 20:20 17 вересня. Місцеві жителі пишуть, що їх було чути у різних районах міста.

Кримські телеграм-канали публікують фото наслідків ймовірного "прильоту". Там видно пожежу.

"Кримський вітер" пише, що вибухи пролунали в районі мису Фіолент, де є частини російської ППО та РЕБ. Також місцеві зазначають, що працювала російська ППО, проте ймовірно безуспішно, оскільки видно зарево від пожежі. За повідомленнями жителів Севастополя, у бік Фіоленту помчали карети швидкої допомоги.

Також деякі телеграм-канали пишуть про щонайменше вибухи у Балаклаві.