Далі поговоримо про тих, хто попри травму та протез, не здався, а поступово адаптувався до травми. У німецькому Дюссельдорфі завершились міжнародні Ігри Нескорених для ветеранів і військових, які зазнали ушкоджень під час служби. Наша збірна повертається додому з найкращим здобутком за всю свою історію участі в цих змаганнях.

Як українські воїни досягнули цього результату і чому це спортивне змагання не про спорт - дивіться у сюжеті Ірини Іванової.

34 медалі. 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Стільки нагород здобули українці за тиждень змагань у Дюссельдорфі. До команди увійшли 25 ветеранів і військових, які зазнали фізичних чи ментальних ушкоджень. Усі різного віку, з різним бойовим досвідом і кожен зі своєю особистою драмою. При цьому ніхто не має досвіду в професійному спорті, лише у війську.

Олександр Маковей, капітан збірної України на Invictus Games:

Є і старші - полковники, майори, сержанти з великим досвідом. Хлопці молоді, які тільки вперше брали участь у бойових діях. Але всі вмотивовані, позитивні і готові змінювати Україну.

Українці виступали в дев'яти із 10-ти дисциплін, представлених на іграх. Найбільш врожайними на медалі були веслування на тренажерах - 11, плавання - 9 нагород і стрільба з лука, 5 медалей.

Влучність наших гравців оцінили ветерани з інших команд.

Лінсі Келлі, учасниця збірної Великої Британії на Invictus Games:

Українці дивовижні. Особливо лучники, вони такі запеклі суперники! Просто неймовірні. Дуже надихав їхній виступ. Команда старалась, це хороша робота. Я просто в захваті. І дуже рада, що українці беруть участь у Іграх Нескорених.

Срібло у плаванні взяла і військовослужбовиця, парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра". За плечима має дев'ять років служби і три місяці російського полону після повномасштабного вторгнення росіян. Саме спорт допоміг Юлії повернутися до життя. Свою нагороду Тайра отримала з рук британського принца Гаррі, який і заснував "Ігри Нескорених".

У цьогорічних Іграх Нескорених взяли участь майже 600 ветеранів та військових з 22 країн. І лише в нашій збірній більш як половина представників повернуться на поле бою. Такі плани є і в капітана Олександра Маковея. На Іграх він узяв золото в штовханні ядра. Подібний план і в рекордсмена за кількістю нагород у нашій збірній, військовослужбовця Назара Вознюка. У нього чотири золоті медалі і дві срібні. Воїн приємно вражений підтримкою німців.

Назар Вознюк, учасник збірної України на Invictus Games:

Ці самі посадовці приходили вітати нас, брали участь в нагородженні, той самий сер Пісторіус. І коли ми перекинулись кількома словами, звісно, подякувавши йому за ту підтримку, і сказавши, що знаємо, що на полі бою не залишимось без набоїв та ракет завдяки в тому числі їх допомозі, він завжди охоче відповідав, ділився і казав, що ми можемо бути впевнені, і вони будуть підтримувати нас стільки, скільки в цьому буде необхідність.

Гасло цьогорічних Ігор Нескорених – "Дім для поваги". Спортивне суперництво присутнє, але ці змагання - не про першість, а про повагу, силу духу та обмін досвідом з ветеранами з інших країн.

Назар Вознюк, учасник збірної України на Invictus Games:

Дивлячись на хлопців, які повертаються до життя, знову починають вірити в себе, які починають дивитися на світ і на себе іншими очима, я розумію, що важливість таких заходів важко переоцінити. І повернення ветеранів до життя через спорт часом є найефективнішим і найкоротшим шляхом.

Загальнокомандного медального заліку на змаганнях немає. Кожна збірна їде додому переможницею. А через два роки в Канаді відбудуться перші в історії змішані зимово-літні Ігри для нескорених духом.