Протезування в Україні: які складнощі виникли в державі [ Редагувати ]
Директор Центру протезування "Без обмежень" Андрій Овчаренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, як зараз зросла потреба у протезуванні в Україні.
"На даний час, на превеликий жаль, запит на протезування дуже зростає через великі активні бойові дії, через мінування сусідньої армії всього, чого можна. Вони мінують чайники, земельні ділянки. На превеликий жаль, чисельність з ампутації зростає. Наразі існує величезна проблема в протезистах, протезистах по верхніх кінцівках. Зараз всі намагаються не підвести хлопців і дівчат, і робимо все можливе, щоб вчасно забезпечити всім можливим", - каже він.
Він розповів, як зараз вирішити питання з протезистами в Україні.
"Наразі держава працює в цьому напрямку, також благодійні організації. Наші спеціалісти залучаються до навчань за кордоном. Держава працює над програмою вищої освіти, саме для програми протезистів", - додав він.
по темі
Росія зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі загарбників. Всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тисяч окупантів
Нічна атака окупантів на Україну 17 вересня була змішаною
Війна росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби
В неділю, 17 вересня, в Карпатському регіоні очікують дощі, можлива й гроза. Водночас на решті територій небо буде хмарним, втім без опадів
Під час ракетної атаки російських окупантів цього ранку силами та засобами протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровською областю була збита ворожа крилата ракета