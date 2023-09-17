Директор Центру протезування "Без обмежень" Андрій Овчаренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, як зараз зросла потреба у протезуванні в Україні.

"На даний час, на превеликий жаль, запит на протезування дуже зростає через великі активні бойові дії, через мінування сусідньої армії всього, чого можна. Вони мінують чайники, земельні ділянки. На превеликий жаль, чисельність з ампутації зростає. Наразі існує величезна проблема в протезистах, протезистах по верхніх кінцівках. Зараз всі намагаються не підвести хлопців і дівчат, і робимо все можливе, щоб вчасно забезпечити всім можливим", - каже він.

Він розповів, як зараз вирішити питання з протезистами в Україні.

"Наразі держава працює в цьому напрямку, також благодійні організації. Наші спеціалісти залучаються до навчань за кордоном. Держава працює над програмою вищої освіти, саме для програми протезистів", - додав він.