Кандидат політичних наук, працівник Дипломатичної Академії, Станіслав Желіховськи в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, для чого Україні ракети ATACMS.

"Дуже багато говориться і в Сполучених Штатах Америки, і на міжнародній арені, і в Україні, що Україна потребує цих далекобійних типів ракет (ATACMS - ред.) адже головне, що офіційний Київ має намір не атакувати об'єкти території російської федерації, а звільняти свої території і деокуповувати ті, які були зайняті росіянами як після 24 лютого 2022 року, так і ті, які окуповані 2014 року", - каже експерт.

Він додав, що "без цього типу буде важко просуватися ЗСУ".

"Тому, увесь дипломатичний світ, і політикум, і експерте, середовище намагаються зробити так, аби рішення було прийнято і було поставлено цей тип ракет Україні", - каже він.