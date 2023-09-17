Ракети ATACMS для України: експерт розповів, як вони допоможуть на фронті [ Редагувати ]
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Кандидат політичних наук, працівник Дипломатичної Академії, Станіслав Желіховськи в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, для чого Україні ракети ATACMS.
"Дуже багато говориться і в Сполучених Штатах Америки, і на міжнародній арені, і в Україні, що Україна потребує цих далекобійних типів ракет (ATACMS - ред.) адже головне, що офіційний Київ має намір не атакувати об'єкти території російської федерації, а звільняти свої території і деокуповувати ті, які були зайняті росіянами як після 24 лютого 2022 року, так і ті, які окуповані 2014 року", - каже експерт.
Він додав, що "без цього типу буде важко просуватися ЗСУ".
"Тому, увесь дипломатичний світ, і політикум, і експерте, середовище намагаються зробити так, аби рішення було прийнято і було поставлено цей тип ракет Україні", - каже він.
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