Перші мобільні модульні укриття з'явились у Черкасах. На встановлення майже двох десятків таких залізобетонних констуркцй з бюджету громади було виділено 15 мільйонів гривень. Укриття вміщує до 20 осіб і має вберегти людей від осколків та вибухової хвилі. Як їх виготовляють, та чи готові містяни використовувати нові укриття для убезпечення - подивіться.

Триває робота над виготовленням модульних мобільних укриттів. Робітники зосереджено заливають бетон.

Андрій Коренєв, працівник підприємства-виробника:

Модуль має 3.10 та метр ширини, 25 см ширина бетону залитого, міцність дуже важлива, працюємо шоб забезпечити Черкаси такими модулями.

Один модуль на 20 осіб можуть виготовити за два дні. Екземпляри на сотню людей з додатковими приміщеннями забирають більше часу. Перед встановленням залізобетонні конструкції набирають природньої міцності на складі, бо ж їх призначення - зберегти життя під час повітряної небезпеки.

Олег Шарко, заступник генерального директора підприємства-виробника:

Дана конструкція розрахована на 10 тонн удальної хвилі на метр квадратний, що дозволяє захистити людину від осколків.

Підприємство виграло тендер на встановлення перших у Черкасах мобільних модульних укриттів. На це з бюджету громади виділили 15 мільйонів гривень. За ці гроші встановлять 18 укриттів по всьому місту.

Олег Шарко, заступник генерального директора підприємства-виробника:

Шоб в них було комфортніше, ми їх додатково оздобюлємо, фарбуємо, гермотизуємо, вкриваємо дах, робимо більш надійним і більш сприятливим для населення.

Перші модульні укриття вже встановлюють поблизу великого торговельного центру. Містяни нові констуркції сприйняли по-різному.

- Товсте наче, потрібно, не потрібно це таке, як ракета прилетить - тоді будем думать.

- Якби там було шось під землею, то тоді викликало б надію.

- В мене є де ховатись, в погребі хорошому.

- Мабуть, потрібно в звʼязку з тим, шо такий магазин.

Загалом на Черкащині нині є більш ніж 1600 укриттів, з них 260 - в обласному центрі, і це лише третина від потреби.

Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації:

Ми передбачаємо і будівництво капітальних укриттів, там, де це стосується охорони здоровʼя, освіти і передачаємо виходити з ситуації, де немає як будувати капітальні, передбачаємо нарощування в тому числі і з такими мобільними укриттями для того, щоб покриття досягнуло хоча б 50%.

Подібні модульні укриття вже встановлення в кількох великих містах.