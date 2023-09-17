російська терористична армія у неділю, 17 вересня, запустила у бік України кілька груп ударних безпілотників. Існує загроза для південних областей.

Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники повідомили, що російські окупанти випустили у бік України безпілотники.

Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на зараз через загрозу ударів дронами повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях.