На Україну летять кілька груп ударних дронів: які області в небезпеці [ Редагувати ]
російська терористична армія у неділю, 17 вересня, запустила у бік України кілька груп ударних безпілотників. Існує загроза для південних областей.
Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українські захисники повідомили, що російські окупанти випустили у бік України безпілотники.
Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Станом на зараз через загрозу ударів дронами повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях.
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