Далі наша рубрика "Історія війни" про людину, яка на фронті з 2015-го. Віталій Данилюк - родом з Вінничини, головний сержант роти 30-ї окремої механізованої бригади. Його історія вражає.

Чоловік розпочав військову службу іще в радянській армії. Був десантником. У 1991-му році в москві під час путчу отримав поранення.

В незалежній Україні Віталій став фермером. А коли росія напала на його батьківщину,він знову взявся за зброю.

На фронті Віталій врятував нашу знімальну групу. Із ним поспілкувався наш воєнкор Ігор Левенок.