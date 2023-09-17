Пішов на фронт у 2015 після важкого поранення та врятував знімальну групу "Інтера". Історія війни [ Редагувати ]
Далі наша рубрика "Історія війни" про людину, яка на фронті з 2015-го. Віталій Данилюк - родом з Вінничини, головний сержант роти 30-ї окремої механізованої бригади. Його історія вражає.
Чоловік розпочав військову службу іще в радянській армії. Був десантником. У 1991-му році в москві під час путчу отримав поранення.
В незалежній Україні Віталій став фермером. А коли росія напала на його батьківщину,він знову взявся за зброю.
На фронті Віталій врятував нашу знімальну групу. Із ним поспілкувався наш воєнкор Ігор Левенок.
по темі
Населений пункт українські військові звільнили торік. Та село досі оговтується від жахів окупації.
Селище Андріївка під Бахмутом перебуває під контролем 3-ї окремої штурмової бригади. Під час наступу на півдні Бахмута їм вдалося знищити особовий склад 72-ї окремої мотострілецької бригади армії рф разом із її керівництвом
Нашому Станіславу Кухарчуку у супроводі морських піхотинців вдалося побувати у звільненого Урожайного - і навіть поспілкуватися із вцілілими місцевими жителями. Його ексклюзивний матеріал - далі.
Хлопець загинув торік на Чернігівщині під час визволення села Нова Басань. Молодший сержант підбив три ворожі бронемашини й ціною власного життя врятував двадцятьох побратимів. Історію Героя - дивімося далі.
Предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній приїхав до Харкова підтримати українських бійців. Про що говорили на зустрічі - далі.