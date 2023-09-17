Чиновники ж кажуть, хоч і не вистачає велодоріжок, та для мобільності й доступності зроблено вже чимало.

У Чернівцях стартував Європейський тиждень мобільності. Розпочався він велозаїздом, мета якого - популяризувати двоколісний транспорт та привернути увагу до розвитку велоінфраструктури в місті. Наскільки вона зараз доступна в Чернівцях - Ольга Лучек розкаже.

Богдан - найменший учасник велопробігу. Він ще не досвідчений, але переваги цього виду транспорту добре знає.

Богдан, учасник велопробігу:

Це класно, корисно, і ще й не забруднює життя, ну, природу.

Сім'я Богдана на двоколісний пересіла ще 5 років тому.

Володимир, учасник велопробігу:

Так затягнуло і потрохи, потрохи мої підросли діти і дружина теж крутить, так би мовити, педалі. Наша вся сім'я на велосипеді.

А ось Артем на велосипеді вже понад 35 років. Привчає крутити педалі і доньку Юлію. Переконаний, переваг такої їзди - чимало.

Артем, учасник велопробігу:

Він піднімає настрій, він піднімає тонус, економний, це і корисна, і забавна річ.

А от серед мінусів, Чернівці до їзди на велосипедах облаштовані погано. Велосипедних доріжок та велопарковок катастрофічно не вистачає.

Артем, учасник велопробігу:

Ми велосипедисти, ми за відсутності велоінфраструктури, заходимо на територію пішоходів, виникають конфлікти, є певні наробітки, але дуже-дуже мало. З тротуарів нас зганяє поліція, а по бруківці їхати важко, запарковані машини, досить небезпечно. Чернівці малопристосовані, але люди не дивлячись ні на що всеодно катаються.

Чиновники ж кажуть, хоч і не вистачає велодоріжок, та для мобільності й доступності зроблено вже чимало. При ремонті доріг та тротуарів облаштовують тактильні доріжки для незрячих. Побільшало і просторів для відпочинку людей.

Богдан Старик, старший інспектор Департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради:

Безумовно назвати зараз Чернівці надзвичайно доступними для велокористувачів ми не можемо, це об'єктивна реальність, яка у нас, на жаль, склалася. Але в Чернівцях вже є доволі багато планів на те, що буде робитись у майбутньому, це робота не одного місяця і не одного року, це тривалі проєкти, які займуть доволі багато часу.

І ось самий старт велопробігу. Тим, хто ще вагається чи сідати за кермо двоколісного, учасники радять…

Володимир, учасник велопробігу:

Ніколи не пізно, треба не дивитися на вік, статус, не можу купити такий велосипед…починайте з самого простого, тільки починайте.

Під час європейського тижня мобільності планують відкрити у місті і новий парклет - зону відпочинку, де обов'язково буде і велопарковка.