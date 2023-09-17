У Чернівцях стартував Європейський тиждень мобільності: розпочався велозаїздом [ Редагувати ]
У Чернівцях стартував Європейський тиждень мобільності. Розпочався він велозаїздом, мета якого - популяризувати двоколісний транспорт та привернути увагу до розвитку велоінфраструктури в місті. Наскільки вона зараз доступна в Чернівцях - Ольга Лучек розкаже.
Богдан - найменший учасник велопробігу. Він ще не досвідчений, але переваги цього виду транспорту добре знає.
Богдан, учасник велопробігу:
Це класно, корисно, і ще й не забруднює життя, ну, природу.
Сім'я Богдана на двоколісний пересіла ще 5 років тому.
Володимир, учасник велопробігу:
Так затягнуло і потрохи, потрохи мої підросли діти і дружина теж крутить, так би мовити, педалі. Наша вся сім'я на велосипеді.
А ось Артем на велосипеді вже понад 35 років. Привчає крутити педалі і доньку Юлію. Переконаний, переваг такої їзди - чимало.
Артем, учасник велопробігу:
Він піднімає настрій, він піднімає тонус, економний, це і корисна, і забавна річ.
А от серед мінусів, Чернівці до їзди на велосипедах облаштовані погано. Велосипедних доріжок та велопарковок катастрофічно не вистачає.
Артем, учасник велопробігу:
Ми велосипедисти, ми за відсутності велоінфраструктури, заходимо на територію пішоходів, виникають конфлікти, є певні наробітки, але дуже-дуже мало. З тротуарів нас зганяє поліція, а по бруківці їхати важко, запарковані машини, досить небезпечно. Чернівці малопристосовані, але люди не дивлячись ні на що всеодно катаються.
Чиновники ж кажуть, хоч і не вистачає велодоріжок, та для мобільності й доступності зроблено вже чимало. При ремонті доріг та тротуарів облаштовують тактильні доріжки для незрячих. Побільшало і просторів для відпочинку людей.
Богдан Старик, старший інспектор Департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради:
Безумовно назвати зараз Чернівці надзвичайно доступними для велокористувачів ми не можемо, це об'єктивна реальність, яка у нас, на жаль, склалася. Але в Чернівцях вже є доволі багато планів на те, що буде робитись у майбутньому, це робота не одного місяця і не одного року, це тривалі проєкти, які займуть доволі багато часу.
І ось самий старт велопробігу. Тим, хто ще вагається чи сідати за кермо двоколісного, учасники радять…
Володимир, учасник велопробігу:
Ніколи не пізно, треба не дивитися на вік, статус, не можу купити такий велосипед…починайте з самого простого, тільки починайте.
Під час європейського тижня мобільності планують відкрити у місті і новий парклет - зону відпочинку, де обов'язково буде і велопарковка.
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