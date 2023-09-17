Рятувальник у повному споряджені кудись біжить. Таку картину сьогодні спостерігали на вулицях Києва жителі та гості міста. Втім поспішав чоловік не тому, що десь сталася надзвичайна ситуація. Анатолій Журавльов усе роз'яснить.

Звичне робоче обмундирування для Володимира сьогодні буде додатковим навантаженням.

Неодноразовий рекордсмен-рятувальник Володимир Сковородка у професійне свято вирішив вкотре випробувати себе і водночас допомогти колегам.

Володимир Сковородка, рятувальник:

Хочеться привернути увагу до наших полеглих товаришів і тих, хто в строю - кожен день, 24 на 7 - незламний, сильний, приходить українцям на допомогу.

Андрій Твердовський, керівник благодійного фонду:

Це наш другий благодійний захід. Минулий захід був рік тому, коли Вова пробіг з Києва до Варшави 754 кілометра. Ми півтора року вже, наш фонд, ми допомагаємо виключно рятувальникам, виключно вогнеборцям і саперам України - ми забезпечуємо броньованим транспортом, пожежним транспортом.

Володимир стартує. Завдання, яке ставить собі рятувальник у рамках благодійного забігу, - подолати вулицями Києва 100 кілометрів!

Під час марафону Володимира підтримують колеги.

Осторонь не залишилися й українські зірки. Злата Огнєвіч разом із рятувальником подолала перші кілометри дистанції.

Злата Огнєвіч, співачка:

Я одразу з потягу... І одразу побігла, не розігріваючись, тому що на хвилину спізнилася. Сьогодні я тут, щоб підтримати ДСНС. Сьогодні День Рятувальника - героїв, які без зброї щодня 24 на 7 борються зі стихиями, наслідками, просто підтримують людей.

Пройти марафон максимум за дванадцять годин - це ще одна умова, яку собі поставив Володимир. І це - не просте завдання навіть для витривалих - вже під вечір зізнається рятувальник.

Володимир Сковородка, рятувальник:

Вирішили зробити 50 кілометрів. Було дуже спекотно - у мене почався пульс підійматися, тому зупинилися на 50. Добігаємо вже на легкі до фінішу о восьмій годині, тому що потрібно зберегти здоровʼя.

Хоч план і зазнав коректив, Володимир продовжує шлях. Півсотні кілометрів - дистанція, яку також іще ніхто не підкорював за таких умов.

Фінішу рятувальник дістається вже під зоряним небом.

- Сьогодні у День Рятувальника ми маємо новий національний рекорд - найдовша дистанція подолана у повному бойовому спорядженні рятувальника - 50 кілометрів рівно - Володимир Сковородка.

Володимир каже - це не останній його рекорд.

Володимир Сковородка, рятувальник: