На території музею-скансену організували різні локації для відвідувачів: майстер-класи із гончарства та розваги

Козацькі двобої, реконструкція масових битв, народне мистецтво та культура. Усе це об'єднав фестиваль "Дух незламних", що вперше цими вихідними пройшов на Волині у селищі Рокині неподалік Луцька. Відвідувачі мали можливість долучитися до благодійної акції зі збору коштів на FPV-дрони для 100 бригади ТРО. Нині військові боронять державу на Сході України.

Ярина - донька отамана козацького куріня імені Івана Богуна Валерія Кондратенка із Богодухова, що на Харківщині. Каже: батько чотирьох дітей служив морпіхом, цьогоріч загинув на війні.

Ярина Кондратенко, донька загиблого захисника:

Ми різні фестивалі організовували і таким чином просували козацьку культуру. Він весь час повторював, що ми повинні триматися разом і продовжувати його справу, чим ми й займаємось.

На фестиваль "Дух незламних" до Рокинь приїхали представники козацьких організацій та клубів історичної реконструкції з різних частин України. Станіслав Мінчун на псевдо "Гармаш" привіз із Дніпра похідний козацький табір з возами.

Станіслав Мінчун, очільник козацького табору фестивалю:

Крім того, що вони перевозили весь табір, в бою це був надпотужний редут, на якому розташовувались гармати і козакам буде дуже зручно воювати з-за возів.

З собою привезли автентичну зброю та речі, з якими воювали вільні українські воїни кілька століть тому.

Гатівниці - це одноствольна гармата, вона дуже мобільна на полі бою і її можна було використовувати не тільки з возів, а й в руках. Це ожиги, тогочасний кулемет - стріляли 9 стволів одночасно і дуже ефективно використовувалась козаками проти кінноти.

Під час фестивалю для глядачів відтворили бої, подібні до тих, що були за часів козаччини.

На татамі - змагання вихованців спортивних клубів бойового гопака із рукопашного бою.

Роман Ковальчук, організатор фестивалю:

Це безпосередньо національно-патріотичне виховання дітей та молоді в тих чи інших моментах. Коли ми показуємо національний вид спорту, так само популяризація його, так і водночас наші традиції. Чому це гарно поєднується зі спортом і з козацтвом.

Представники козацьких шкіл - демонструють публіці, як вони опанували ведення бою з шаблею.

Костянтин Чумаченко, представник клубу козацьких бойових мистецтв:

Це не так небезпечно, як здається, але тренуватися для цього потрібно. Адже без фізичної підготовки та техніки ніяк не виконати ці двобої.

На території музею-скансену організували різні локації для відвідувачів: майстер-класи із гончарства, та розваги. Для дорослих - метання бойового ножа у мішень. Для менших - стрільба з лука по мішеням із зображеннями воєнних злочинців.

Жанна Зубаль, відвідувачка фестивалю:

Нам все цікаво, нас гордість розриває, що є майбутнє в нашої держави, в нашого міста, а також майбутнє є покоління.

Дмитро Лавнічек, відвідувач фестивалю:

Тут можна побачити український дух, дитині це цікаво і нам, дуже класний фестиваль.

На додачу, кожен міг вилити свинцеву кулю для козацької зброї. Давню технологію відтворили до дрібниць.

Борис Великий, учасник фестивалю:

Це автентична козацька кузня, тут виливалися кулі для козаків. Для отакої бандальєти, це укорочений мушкет для кінних козаків.

Видовищності дійству додало файєр-шоу, яке організували "Люті козаки" з Дніпра.