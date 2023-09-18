Сьогодні в Україні відзначають ще й день працівника лісу. Приміром, тільки на Миколаївщині загальна площа лісів складає 84 тисячі гектарів. І 20% з них... заміновані. Чи є шанси відновити втрачене, знають наші кореспонденти, які побували в лісах Баштанської громади.

Після прямого попадання знищені кабінети, меблі, техніка, документація. Будинок відновленню не підлягає.

Едуард Алтухов - лісничий Мурахівського лісництва:

Це скоріше за все 120 міномет, вони били тут з-за річки. Кілометри 4 звідси. півтори секунди. Ми чули навіть хлопок, виход.

Едуард Ярославович згадує минулорічну весну. Село, в якому знаходиться адміністрація Мурахівського лісництва, майже півроку було під постійними ворожими обстрілами з усіх видів зброї. За день їх могло бути більше пів сотні.

Росіяни навмисно знищували соснові насадження, аби стримати ЗСУ. Ліси постійно спалахували від обстрілів. В таких умовах і жити і працювати було неможливо.

Едуард Алтухов - лісничий Мурахівського лісництва:

Коли ми почали тушити пожежу, нас обстріляли зі стрілкової зброї. Потім по нас вдарила артилерія. Машину лісничого розбили, і ми пішки виходили в бік Мураховки під вогнем. В подальшому виїзди ми припинили.

Зараз тамтешні урочища щільно всіяні вибухо-небезпечними предметами. Наближатися та заходити в них не можна. А от Христофорівське лісництво пережило окупацію. Хоч і недовгу, але російські солдати добряче тут наслідили.

Це урочище перерите окопами. Російські солдати тут трималися 10 днів.

Село Христофорівка росіяни окупували торік в березні. Попри небезпеку лісники намагалися працювати.

Валерій Новицький - лісничий Христофорівського лісництва:

В урочищі "Інгульське" була пожежа. 2 дні горіли 50 га. Ми просили, щоб нас пустили потушить пожежу, нас не пустили.

Необстежені піротехніками урочища - закриті. Говорити про обʼєми завданої шкоди там важко. А от на решті території вже ведеться активна робота. Лісництво готує територію для посадок. До речі, на новому сучасному тракторі. І вже випробували новенький пожежний модуль.

Валерій Новицький - лісничий Христофорівського лісництва:

Чому виділили Христофорівському лісництву, бо в нас найбільше хвойних насаджень. 427 га. Він зарекомендував себе з хорощої сторони. Ми тушили на відкритій місцевоісті не допустили до лісових насаджень.

Баштанщина - одна найбільш постраждалих від російської збройної агресії громад Миколаївщини. Ліси - понищені, зате життя працівників збережені.

Віталій Курликін - т.в.о. директора філії "Баштанське лісове господарство":

Постраждало 10 тисяч 230 га площі. 5825 га це території, які потребують розмінування. 3 лісництва в нас не працюють, тому що є небезпека у звʼязку з замінуванням.

Втім, попри ризики та труднощі лісники працюють. Зараз активно готуються до осінніх посадок. Майже 2 тисячі га планують засадити сосною та дубом.