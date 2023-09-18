Деруни з м'ясом, з грибами, з овочами та різноманітними пате.

З мʼясом, з грибами, рибою, сиром… у формі рулетиків, тортиків… яких тільки дерунів ненаготували в Ужгороді на Кремзлик-фесті. Готували страву, як профі так і аматори. Все, аби зібрати гроші для військових. Кошти з рахунків ще не перерарухували, а от скільки вдалося заробити на смажених готівкою - вже знають кореспонденти "Подробиць".

Картопля, часник, цибуля, трохи борошна, яйця та спеції: тісто готове, пательні розігріті. Час смажити.

Запах смачненького цими вихідними огорнув Ужгород. Тут під відкритим небом, у центрі міста готували деруни. Кремзлик-фест організували вперше.

Марія Заболотна - організаторка благодійного "Кремзлик-фесту":

Змагання, на яких будуть обирати найкращий кремзлик Ужгорода. Загалом кремзлик - це деруни, це традиція, вона є всеукраїнською. В нас є … тумби, в які ми збираємо для руху підтримки закарпатських військових.

Сергій майже досмажив свої деруни. Їх 4. Розповідає, не готував страву вже три роки. Тим не менше вирішив вразити суворе журі.

Сергій - учасник благодійного "Кремзлик-фесту":

У мене класичний рецепт кремзликів. Буде подаватися з пате з грибів і рулет форелі.

Страва готова. Журі знімає пробу.

Суддя Олена каже, нині учасників 9. Серед них - і професійні кухарі, і аматори. Оцінюватимуть страви за 3-ма критеріями.

Олена Кудрявцева - журі благодійного "Кремзлик-фесту":

Зовнішній вигляд страви, на смак, оцінимо, якщо там будуть якісь нові соуси чи якісь цікавинки.

Тим часом Іван теж вже посмажив кремзлики. Вони у нього більші. З них складає тортика.

Іван - учасник благодійного "Кремзлик-фесту":

Дивіться, це грибний соус з грибами і вершками, тепер верхній буде ейрінги і потім пармезан і сало.

Деруни з м'ясом, з грибами, з овочами та різноманітними пате. Навіть з ікрою, лекварем та піснею.

За цими співучими дерунами навіть черга вишикувалася.

Пані Марія розповідає, ці кремзлики смажать, аби зібрати донати для військових. Черзі не здивована, бо ж переконана її найкращі. Ділиться секретом.

Марія – волонтерка:

Ложечку сметанки, тоді вони не чорніють і будуть такі пухкі. Сіль за смаком, перчик за смаком і гарний настрій.

Організатори відзвітували, завдяки кремзликам вдалося зібрати військовим майже 20 тисяч гривень.