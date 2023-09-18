В Ужгороді готували деруни та збирали гроші для військових [ Редагувати ]
З мʼясом, з грибами, рибою, сиром… у формі рулетиків, тортиків… яких тільки дерунів ненаготували в Ужгороді на Кремзлик-фесті. Готували страву, як профі так і аматори. Все, аби зібрати гроші для військових. Кошти з рахунків ще не перерарухували, а от скільки вдалося заробити на смажених готівкою - вже знають кореспонденти "Подробиць".
Картопля, часник, цибуля, трохи борошна, яйця та спеції: тісто готове, пательні розігріті. Час смажити.
Запах смачненького цими вихідними огорнув Ужгород. Тут під відкритим небом, у центрі міста готували деруни. Кремзлик-фест організували вперше.
Марія Заболотна - організаторка благодійного "Кремзлик-фесту":
Змагання, на яких будуть обирати найкращий кремзлик Ужгорода. Загалом кремзлик - це деруни, це традиція, вона є всеукраїнською. В нас є … тумби, в які ми збираємо для руху підтримки закарпатських військових.
Сергій майже досмажив свої деруни. Їх 4. Розповідає, не готував страву вже три роки. Тим не менше вирішив вразити суворе журі.
Сергій - учасник благодійного "Кремзлик-фесту":
У мене класичний рецепт кремзликів. Буде подаватися з пате з грибів і рулет форелі.
Страва готова. Журі знімає пробу.
Суддя Олена каже, нині учасників 9. Серед них - і професійні кухарі, і аматори. Оцінюватимуть страви за 3-ма критеріями.
Олена Кудрявцева - журі благодійного "Кремзлик-фесту":
Зовнішній вигляд страви, на смак, оцінимо, якщо там будуть якісь нові соуси чи якісь цікавинки.
Тим часом Іван теж вже посмажив кремзлики. Вони у нього більші. З них складає тортика.
Іван - учасник благодійного "Кремзлик-фесту":
Дивіться, це грибний соус з грибами і вершками, тепер верхній буде ейрінги і потім пармезан і сало.
Деруни з м'ясом, з грибами, з овочами та різноманітними пате. Навіть з ікрою, лекварем та піснею.
За цими співучими дерунами навіть черга вишикувалася.
Пані Марія розповідає, ці кремзлики смажать, аби зібрати донати для військових. Черзі не здивована, бо ж переконана її найкращі. Ділиться секретом.
Марія – волонтерка:
Ложечку сметанки, тоді вони не чорніють і будуть такі пухкі. Сіль за смаком, перчик за смаком і гарний настрій.
Організатори відзвітували, завдяки кремзликам вдалося зібрати військовим майже 20 тисяч гривень.
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