Володимир Зеленський розповів про успіхи Збройних Сил України під час контрнаступу і анонсував активні військові дії взимку.

Український лідер зазначив, що українські війська мають ініціативу, щодня рухаються вперед та звільняють території. На питання про військові дії взимку президент заявив, що Україна не може гаяти час.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", - сказав Зеленський.