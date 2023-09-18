У світі зростає дефіцит дизельного палива - Bloomberg [ Редагувати ]
Світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного палива, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість так і транспорт.
У той час як ф’ючерси на нафту стрімко зростають - у п’ятницю вони були трохи нижче 95 доларів за барель, ціни на дизель в США підскочили вище 140 доларів, що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.
"Ми ризикуємо спостерігати триваючу напруженість на ринку, особливо для дистилятів, у зимові місяці", - заявив керівник відділу ринку нафти Міжнародного енергетичного агентства Торіл Босоні маючи на увазі дизель.
Зазначається, що ситуація є складною в тому числі й через сильну спеку в Північній півкулі цього літа, яка змусила багато заводів працювати повільніше, ніж зазвичай.
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