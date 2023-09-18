Україна готується протистояти можливим ударам окупантів по енергетичній інфраструктурі восени.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", - заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Він також відкинув припущення про те, що ударний потенціал України, що збільшився, може призвести до ескалації війни. За його словами, удари Сил оборони по окупантах не порушують правил ведення війни.