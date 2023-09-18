Сили ППО збили дві ворожі ракети у небі Дніпропетровської області [ Редагувати ]
Українські сили протиповітряної оборони у небі Дніпропетровської області знищили дві ворожі крилаті ракети.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Під ранку над областю збили дві крилаті ракети. Дякую захисникам за цілодобовий захист неба", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.
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