Збройні сили Україні за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території на Бахмутському напрямку. Зокрема, минулого тижня українським бійцям вдалося деокупувати Андріївку та Кліщіївку.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку, це наш напрямок наступу на сході, протягом минулого тижня було звільнено два населених пункти: Андріївка і Кліщіївка", - сказала Маляр.

За її словами, за період контрнаступу під Бахмутом звільнено вже 51 кв. км території. За минулий тиждень українські бійці звільнили ще 2 кв. км.