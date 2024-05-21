У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів про ситуацію навколо Вовчанська.

На Харківщині ситуація залишається складною, динамічно змінюється. Однак Силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалось стабілізувати ситуацію, якраз у місті Вовчанськ. Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липків, Вовчанська, Старинці.

"Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області", - сказав він.