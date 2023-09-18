Росія використала безпрецендентну кількість авіації під час масованого обстрілу України з використанням безпрецендентної кількості авіації.

Про це повідомляє полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Сьогодні кілька десятників бортів нетипово власне у нічний час знаходилися в повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які атакували Україну разом з крилатими ракетами та "Шахедами", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, активність авіації була високою.

"Саме тому F-16, які ми хочемо якнайшвидше отримати від партнерів, не повинні поступатися російським літакам за отими тактико-технічними характеристиками. Вони мають їх переважати, аби відігнати їх подалі від наших кордонів", - додав Ігнат.