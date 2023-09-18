ЗСУ наступають під Бахмутом без застосування додаткових ресурсів та засобів - Маляр [ Редагувати ]
Збройні сили України ведуть наступальні операції на Бахмутському напрямку без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів.
Про це повідомляє в Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів", - написала Маляр.
Вона наголосила, що це можливо лише завдяки майстерності Командувача ОСУВ Хортиця, Генерального штабу ЗСУ, який працює 24/7, та мужності наших бійців.
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