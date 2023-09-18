Окупанти обстріляли автовокзал у Бериславі з дрона [ Редагувати ]
Російські війська зранку у понеділок, 18 вересня, атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції", - розповів він.
За його словами, поранені - це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні.
"Медики надають їм допомогу", - додав Прокудін.
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