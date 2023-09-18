На цьому тижні українські парламентарі можуть проголосувати щодо звільнення Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, з посади голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Цю інформацію надав народний депутат Ярослав Железняк.

Він також зазначив, що на момент цього повідомлення відповідна постанова ще не була опублікована на веб-сайті Ради, хоча там вже є кілька рішень, прийнятих на попередній сесії Верховної Ради.

Ну і говорять, на цьому тижні Рада звільнить посаду голови комітету з питань свободи слова, яку зараз займає Нестор Шуфрич, - зазначив він.

Нагадаємо, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.