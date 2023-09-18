Команда "Подробиць" оголошує збір для 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського [ Редагувати ]
35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського не закрила потребу в тренувальному спорядженні.
Ми вже зібрали на 4 комплекти, та передали їх військовим. Та хлопці потребують ще 6 таких. Тож команда "Подробиць" оголошує збір.
Будемо вдячні за кожен донат, бо разом з вами ми крок за кроком наближаємо перемогу кожного дня!
Волонтер Ірина Апілат
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