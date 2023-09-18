18 вересня, в понеділок, Кабінет Міністрів прийняв рішення про звільнення всіх заступників міністра оборони та державного секретаря в міністерстві. Цю інформацію оприлюднив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабінетом Міністрів України звільнено:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;

Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Зазначимо, що за законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.