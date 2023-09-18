Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони: у списку є Маляр [ Редагувати ]
18 вересня, в понеділок, Кабінет Міністрів прийняв рішення про звільнення всіх заступників міністра оборони та державного секретаря в міністерстві. Цю інформацію оприлюднив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, Кабінетом Міністрів України звільнено:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Зазначимо, що за законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.
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