Українські військові показали бій за звільнену Кліщіївку (відео) [ Редагувати ]
Українські військові поділилися відеозаписом процесу звільнення села Кліщіївка в Донецькій області. На записі можна побачити одну з бойових операцій. Відповідне відео оприлюднили у МВС України.
"Бій за Кліщіївку очима штурмовиків бригади "Лють" Гвардії наступу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили та повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута. І про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив начальник пресслужби Східного угруповування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
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