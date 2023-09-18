Міжнародний суд ООН у Гаазі відновив розгляд справи, в якій Україна подає позов проти росії щодо конвенції про геноцид. Про це повідомляє The Guardian.

Зауважимо, що Україна подала позов за кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Конкретно, Україна вимагає, щоб росія була притягнута до відповідальності за спотворення поняття "геноцид".

Київ стверджує, що росія зловживала міжнародним правом, висловлюючи твердження про те, що вторгнення було необхідним для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використовував це як підставу для початку повномасштабної агресії.

Слід зазначити, що росія закликала Міжнародний суд закрити справу про геноцид в Україні, стверджуючи, що суд не має відповідної юрисдикції.

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не будуть глибоко аналізувати суть справи, а сконцентруються на юридичних аргументах стосовно юрисдикції.