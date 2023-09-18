Закон про е-декларації: Комітет Ради підтримав пропозицію Зеленського [ Редагувати ]
Комітет з антикорупційної політики Верховної Ради підтвердив підтримку пропозиції, яку висловив президент Володимир Зеленський у вето до закону щодо відновлення електронного декларування. Ця ідея стосується миттєвого доступу до декларацій.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення отримало підтримку всіх членів Комітету Ради. Ярослав Железняк повідомив, що це питання незабаром буде розглянуто на пленарному засіданні парламенту.
по темі
Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні
Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Нью-Йорку
У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що відомо з приводу бюджету на наступний 2023 рік
Напередодні Рош га-Шана президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української єврейської громади
Кабінет міністрів України має підготувати основу для того, щоб у наступному році підвищити мінімальну зарплату в Україні