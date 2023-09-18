Тіло колишнього голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути було виявлено біля гаражів у Києві 16 вересня. Раніше дружина Лагути повідомила про його зникнення.

Про це розповіла начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс, пише hromadske.

13 вересня дружина Геннадія Лагути звернулась до Солом'янського відділу поліції, повідомивши про зникнення свого чоловіка, який був жителем Херсонщини та колишнім посадовцем.

Вже 16 вересня тіло Геннадія Лагути виявили у Солом'янському районі, поблизу гаражів.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією самогубство. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події, - додала Гірдвіліс.

Нагадаємо, ексглава Херсонської обласної військової адміністрації Генадій Лагута міг скоїти самогубство. Перед смертю він придбав у аптеці велику кількість пігулок.

Про це повідомив у Facebook президент Херсонської обласної федерації шахів, депутат партії "За майбутнє" Віталій Богданов.