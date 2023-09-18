Нещодавно артист Віталій Козловський пройшов військову підготовку і вирушив на фронт. Його побратими на передовій вже провели посвяту в артилеристи. Козловський поділився цим моментом на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, на відеозаписі видно, як співак, який тепер є військовим ЗСУ, використовує артилерію. Після цього його побратими прикрасили його обличчя порошком від гільзи.

"Посвята в артилеристи", - підписав ролик Козловський.