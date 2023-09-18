"Посвятили в артилеристи": Козловський опублікував відео з фронту [ Редагувати ]
Нещодавно артист Віталій Козловський пройшов військову підготовку і вирушив на фронт. Його побратими на передовій вже провели посвяту в артилеристи. Козловський поділився цим моментом на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, на відеозаписі видно, як співак, який тепер є військовим ЗСУ, використовує артилерію. Після цього його побратими прикрасили його обличчя порошком від гільзи.
"Посвята в артилеристи", - підписав ролик Козловський.
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