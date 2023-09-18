За прогнозами синоптика Наталки Діденко, вівторок, 19 вересня, принесе дощі та грози в деяких областях України, а також магнітну бурю на Землю.

За її інформацією, опади завтра ймовірні на заході України. Вона попереджає, що ці дощі можуть супроводжуватися грозами та поривчастим вітром.

За її прогнозами, більша частина України залишиться під впливом антициклону, тому опадів там не очікується.

Температура повітря не зазнає особливих змін, каже синоптик. Очікується +23...+26 градусів, хіба що дощ знизить градуси в західній частині до +19...+23.

За її прогнозами, до кінця тижня у погоді не передбачається значущих змін.

У Києві вівторок обіцяє бути сухим і теплим, з температурою від +23 до +25 градусів.

У середу можливі невеликі опади і невелике зниження температури повітря, але загальний синоптичний прогноз залишається приємним і комфортним: сухо і тепло, - зазначила Наталка Діденко, а також застерегла українців від можливих магнітних бур.

"За деякими джерелами, завтра передбачається інтенсивне збурення магнітного поля Землі, яке може призвести до магнітних бур", - додала вона.