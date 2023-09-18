У Донецьку "прилетіло" в адміністрацію пушиліна [ Редагувати ]
Фото: rbc.ru | Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін
У Донецьку відбувся обстріл будівлі, де розташована адміністрація окупаційної влади, очолювана лідером угруповання "днр" денисом пушиліним.
В мережі зʼявилися відео з наслідками обстрілу.
по темі
Prev Next
14 вересня 2023 20:16 "Бавовна" у рф: де вибухало цього тижня
В Євпаторії, приміром, злетів в повітря "Тріумф" другої армії світу: так зветься російське ППО, а в Севастополі - ЗСУ остаточно "розтрощили" судна "Мінськ" та "Ростов на Дону, які стояли на ремонті у доках.
08 вересня 2023 09:30 Обстріл Костянтинівки: зросла кількість поранених
Надійшла інформація про 4 інших поранених
05 вересня 2023 20:43 Звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка: Зеленський підписав указ
Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка
01 вересня 2023 14:44 В Донецьку повідомляють про "прильоти" (відео)
У пʼятницю, 1 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про "прильоти"
18 вересня 2023 13:22 Українські військові показали бій за звільнену Кліщіївку (відео)
Українські військові поділилися відеозаписом процесу звільнення села Кліщіївка в Донецькій області